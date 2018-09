Vrouw opgepakt voor moord op man Den Haag

Een vrouw is dinsdag opgepakt voor het doodschieten van een man in Den Haag afgelopen weekeinde. Dat heeft de politie donderdag bekendgemaakt. De vrouw is veertig jaar oud en komt uit Capelle aan den IJssel. Een woordvoerder wilde niets zeggen over haar precieze rol, de relatie tussen verdachte en slachtoffer en over een mogelijk motief.