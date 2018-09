VVD: nog geen oordeel over steun Griekenland

De hele oppositie viel de grootste regeringspartij om deze opstelling hard aan. Ze wezen er op dat er al een akkoord ligt en dat hier wel degelijk een oordeel over te geven is, al is het op hoofdlijnen.

D66-leider Alexander Pechtold vindt dat de VVD een façade ophoudt en dat het eerlijker zou zijn als de VVD gewoon toegeeft dat het geld gaat kosten. De PVV vindt dat de liberalen wegduiken in de techniek, terwijl het erom gaat of ze akkoord gaan met extra geld voor Athene.

Maar Harbers zei dat er nu nog geen uitonderhandeld programma ligt, omdat er nog over gesproken moet worden. „Het is een streng plan, maar ik wil weten of het echt streng is en zo blijft”, aldus Harbers. Hij stelde daarover tien vragen aan het kabinet.

„Waarschijnlijk ligt alles over een maand weer anders”, zei de VVD'er. Hij sluit het niet uit dat het toch nog tot een 'Grexit' komt.

Een deel van de Tweede Kamer is donderdag opnieuw van reces teruggekomen om te praten over de problemen met Griekenland. Vorige week was er ook een debat tijdens het reces, voorafgaand aan het Europese overleg over de kwestie.