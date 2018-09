Filmrecensie: De reünie

Sabine Kroese (Thekla Reuten) is net een depressie te boven, wanneer ze geconfronteerd wordt met een traumatische gebeurtenis uit haar middelbare schooltijd. De uitnodiging voor een reünie werpt haar terug naar de dag dat haar beste vriendin Isabel verdween.

Dat mysterie werd nooit opgelost. Als dan ook nog eens die knappe jongen van vroeger opduikt op haar werk, besluit ze in haar geheugen te gaan spitten. Olaf (Daan Schuurmans) is een eersteklas zelfingenomen lul, maar Sabine valt toch voor zijn charmes. Of probeert ze uit te vinden of hij iets te maken heeft met de verdwijning van Isabel?

Regisseur Menno Meyjes werkte al eerder succesvol samen met Thekla Reuten en Daan Schuurmans voor Het diner. In De reünie zit er aan beide personages een steekje los: Sabine is een onbetrouwbare verteller, met gaten in haar geheugen en zuiplap Olaf heeft sardonische trekjes en speelt vreemde spelletjes.

Meyjes houdt de spanning goed vast in deze verfilming van Simone van der Vlugts gelijknamige bestseller. Ook de flashbacks naar Sabine’s jeugd in een zonnig en broeierig Bloemendaal zijn overtuigend, mede door het sterke spel van de jonge actrices Marie-Mae van Zuilen en Daantje Idelenburg, die de knappe en manipulatieve Isabel speelt.

Hoe hard pubers voor elkaar kunnen zijn, blijkt wanneer Isabel de ene hartsvriendin zomaar inruilt voor de ander. Sabine is ineens niet meer populair, maar wordt gepest. Dat tekent haar voor de rest van haar leven. Mooie materie, zeer goed verteld en geacteerd.