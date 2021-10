Amsterdamse politici reageren met afschuw op galg tijdens betoging tegen coronaregels

Op sociale media ontstond veel discussie over de galg en werd die gelinkt aan een doodsbedreiging aan het adres van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. De politie doet onderzoek naar een tweet waarin een galg in verband wordt gebracht met De Jonge.

Ook werden er Prinsenvlaggen (oranje-wit-blauw) meegedragen tijdens de demonstratie. Die vlag, oorspronkelijk door orangisten gebruikt tijdens de Tachtigjarige Oorlog, is de laatste jaren veelvuldig gebruikt door extreemrechtse groeperingen.

Reinier van Dantzig, fractievoorzitter van D66 in de Amsterdamse raad, noemt de jodensterren met QR-codes die werden meegedragen in de stoet „volstrekt onacceptabel en belachelijk’. „Daarmee wordt de Holocaust gebagatelliseerd. Dat is heel kwetsend voor iedereen die dierbaren aan die verschrikking heeft verloren. Het gebruik van zo’n galg moet onderzocht worden. Dat is meer dan een intrinsieke doosbedreiging. Dat hoort echt niet op straat in Amsterdam.”

’Ziek’

Bij het CDA wordt de galg ’tamelijk ziek’ genoemd. „Ik begrijp heel goed dat mensen willen demonstreren tegen de QR-code. Dat moet kunnen. Maar een galg meenemen is dom omdat het een geweldsdreigement is. Wellicht bedoelen de demonstranten dat met de coronamaatregelen de vrijheid wordt vermoord, maar in de regel wordt een galg opgevat als een dreiging met geweld en dat moeten we niet tolereren. Dat is verschrikkelijk. Je moet nooit op die manier het debat voeren. We moeten in Nederland demonstreren zonder dit soort vergelijkingen als de jodenster of een galg. Het gebruik van de galg deed CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma denken aan een voorval uit 2018 toen nabij het decennialang gekraakte ADM-terrein in het westelijk Havengebied ook een galg was geplaatst.

Over het meedragen van de lugubere galg tijdens het protest zegt de Amsterdamse VVD-fractievoorzitter Marianne Poot: „Demonstreren mag en is bijkans heilig in Amsterdam. Maar deze galg en de jodensterren is onsmakelijk en ongepast. Dit hoort niet thuis bij een demonstratie in Amsterdam. Ik hoop dat de burgemeester de organisatie aanspreekt. En dat de mensen die dit op hun geweten hebben niet meer mogen deelnemen aan een dergelijke demonstratie.”

Halsema

Een woordvoerder van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema reageerde niet op het gebruik van een galg bij de demonstratie. Enkele weken geleden noemde Halsema het dragen van een jodenster, zoals bij een corona-protest in september gebeurde, nog ’dieptriest’. Nu liet ze haar woordvoerder doorverwijzen naar de politie. Daar zegt een woordvoerster: „Wij hebben inderdaad geconstateerd dat er iemand met een galg demonstreerde. Daar zijn geen strafbare feiten mee gepleegd. Wel doen we onderzoek naar wat er daarna op sociale media gebeurde.”

Volgens een schatting van de politie waren er ongeveer 25.000 deelnemers aan de demonstratie in Amsterdam. De demonstratie verliep rustig op een incident op de Rozengracht na. Daar werden betogers gezien als onderdeel van een tegendemonstratie. De groep van twintig personen, volledig in het zwart gekleed, werd korte tijd omsingeld.