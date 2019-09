Slipje van liefje Hitler wordt verkocht

Naast het slipje wordt ook een nachthemd verkocht. Samen moeten de attributen zo’n 2.000 euro opleveren. De grote vraag is: wie wil er bekend worden als de man of vrouw die het slipje van Eva Braun koopt?

„Dit is het meest ongebruikelijke wat ik ooit te koop heb gezet”, reageert Jonathan Humbert, eigenaar van het veilinghuis Humbert & Ellis in Towcester, tegenover The Sun.

Monogram

Aanstaande donderdag vindt de veiling plaats. Dat het slipje en het nachthemd aan Braun toebehoren, staat vast, claimt Humbert. „Op beide kledingstukken is het monogram van Braun geborduurd.”

Dat dit slipje van Eva Braun is geweest, staat volgens de verkopers vast. Ⓒ Humbert & Ellis Auctioneers

Ook staat in het label dat de stukken ondergoed in 1944 zijn vervaardigd, in Beieren. „Het gaat om stukken uit de belangrijkste privéverzamelingen uit de Tweede Wereldoorlog.”

Ook het nachthemd van Braun wordt geveild. Ⓒ Humbert & Ellis Auctioneers

Zelfmoord

Eva Braun, aanvankelijk slechts de minnares van Hitler, trouwde op 29 april 1945 met de nazi-despoot. Een dag erna pleegden ze volgens de overlevering samen zelfmoord, al heeft dezelfde The Sun al eens documenten verspreid die moeten aantonen dat Hitler na de oorlog levend naar Colombia zou zijn gegaan.

Eva Braun naast Adolf Hitler. Ⓒ Hollandse Hoogte

Overigens is het niet de eerste keer dat ondergoed van Braun wordt geveild. Drie jaar geleden werd nog 3250 euro betaald voor een lila onderbroekje van Braun.

