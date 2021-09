Algerije sluit luchtruim voor Marokko

Een bron bij de luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc zei dat de maatregel van Algerije gevolgen heeft voor slechts vijftien vluchten per week. De bron zei dat voor die vluchten een alternatieve route over de Middellandse Zee kan worden genomen.

Rebellenleider

De relatie tussen beide Noord-Afrikaanse landen is al jaren slecht. Een van de actuele twistpunten is het verblijf in Algerije van rebellenleider Brahim Ghali van de onafhankelijkheidsbeweging Polisario Front in de Westelijke Sahara. Marokko, dat het grootste deel van de Westelijke Sahara bestuurt, is fel gekant tegen dit onafhankelijkheidsstreven.

Verder beschuldigt Algerije Marokko van het steunen van de Algerijnse separatistische beweging MAK. De regering in Algiers heeft die groep het stempel van terroristische organisatie gegeven. Volgens de Algerijnse autoriteiten is MAK verantwoordelijk voor een aantal natuurbranden, met name in de noordelijke regio Kabylië, die zeker 65 levens hebben geëist,

Vorige maand verbrak Algerije de diplomatieke banden met Marokko. De grens tussen beide landen is al sinds 1994 gesloten.