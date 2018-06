Meer huizenkopers bij NHG-loket

Dat heeft volgens een woordvoerster te maken met de verlaging van het maximale hypotheekbedrag per 1 juli (van €265.000 naar €245.000) dat nog voor een NHG-garantie in aanmerking komt. In de praktijk ligt de grens qua huizenprijs daarmee op €231.132, omdat de garantieverstrekker rekening houdt met 6% bijkomende kosten.

Vóór 1 juli

Veel consumenten zullen vanwege die verlaging voor 1 juli nog een hypotheekofferte hebben aangevraagd, aldus de woordvoerster. ,,Deze offertes zullen grotendeels in het volgende kwartaal tot daadwerkelijke koop leiden, en dan in onze cijfers tot uitdrukking komen. Over de gehele tweede helft van het jaar verwachten we echter door de kostengrensverlaging een afname van het aantal afgesloten garanties.''

Het algemene beeld is volgens de garantieverstrekker dat de hypotheekmarkt de laatste maanden aantrekt. De groei in het aantal nieuwe garanties voor NHG loopt hierin mee. Zo werd onlangs bekend dat in het eerste halfjaar van 2015 het aantal NHG-aanvragen met 18 procent is gestegen, ten opzichte van het eerste halfjaar van 2014 toen de NHG-grens nog op €290.000 lag.

De groei in het eerste halfjaar, onder een lagere NHG-grens, toont ook aan dat er relatief meer huizen in het lagere segment van eigenaar verwisselen.