Bijna 50 verdachten van seksafpersing Delft

De politie hield begin oktober dit jaar al de vijf hoofdverdachten aan. Het zijn mannen uit Delft en ’s Gravenzande. Zij zouden zeker vijftig mannen hebben afgeperst. Vier van deze hoofdverdachten zitten nog altijd in voorlopige hechtenis. In de maanden daarvoor hield het team al 25 mensen aan die hun bankrekening ter beschikking stelden aan de verdachten.

De aangehouden mannen namen via onder meer datingsites contact op met hun mannelijke slachtoffers. Die dachten dat ze met een vrouw in gesprek waren en verstuurden na enige tijd een naaktfoto van zichzelf naar hun contact.

Tot een daadwerkelijke afspraak kwam het nooit. Voordat het zover was, werden de mannen via WhatsApp benaderd door iemand die geld van hen eiste. Als dit niet zou worden overgemaakt, zouden de naaktfoto’s worden gedeeld met vrienden en familie. Om dit te voorkomen, maakten slachtoffers bedragen over. Die varieerden van honderden tot tienduizenden euro’s. Het is niet bekend hoeveel geld in totaal aan de afpersers is betaald.