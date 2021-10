Agenten treffen ’hond met brandwonden’ in woning: 21-jarige man aangehouden

Agenten gingen donderdagavond een woning binnen na een tip over de mishandeling van een hond op de Ahornstraat in Leeuwarden. „Collega's troffen in de woning een hond aan met diverse brandwonden op zijn lichaam.”

De gehavende viervoeter is in beslag genomen en overgebracht naar een dierenarts voor behandeling van de wonden. De verdachte zal op een later tijdstip worden gehoord.