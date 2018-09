Sabine's broer Bart en zijn vriendin Astrid zaten in de MH17: een jaar vol verdriet

Tien jaar geleden verhuisde Sabine naar Zwitserland, waar haar man een restaurant heeft. Daardoor zag ze haar broers minder vaak. „We probeerden ieder jaar samen carnaval te vieren en tussendoor zochten we elkaar af en toe op. Een paar weken voor de ramp was Bart nog bij ons, hij heeft uitgebreid met onze vier kinderen gespeeld. Ik ben blij dat we dat moment nog samen hebben gehad.”

Dit kan toch niet?

Op 17 juli vorig jaar was Sabine met haar gezin en broer Willem op vakantie in Thailand. „Om twee uur ’s nachts werden we wakker van de telefoon. Mijn moeder vertelde dat Barts vliegtuig door de Russen met een raket uit de lucht was geschoten. Het leek wel een droom. Zoiets gebeurt in een film, maar toch niet met mijn broer? ’Ga maar koffiezetten dan’, zei ik verbouwereerd tegen mijn man. We bleven eigenlijk heel rustig, hoefden niet eens te huilen. Wel honderd keer herhaalden we: ’Dit kan toch niet?’. Wat we net hadden gehoord was zo bizar, dat het allemaal nog niet doordrong.”

Gemene mannen

De volgende ochtend vlogen ze meteen terug naar Nederland. „Tegen de kinderen zeiden we dat gemene mannen het vliegtuig van Bart en Astrid hadden neergeschoten. Eerlijk zijn leek ons het beste. Mijn oudste zoon, die 9 is, zei dat hij liever niet wilde vliegen. Zelf vond ik het ook wel spannend om met ons hele gezin in één vliegtuig te gaan. Onderweg probeerde ik me een voorstelling te maken van hoe het zou zijn als er opeens een raket binnenkomt. Ik wist toen nog niet dat ze er waarschijnlijk niets van hebben gemerkt. ‘Wat zullen ze bang geweest zijn’, dacht ik.”

Eenmaal thuis begon de realiteit langzaam door te dringen. Op het vliegveld zag Sabine beelden van de rampplek. Onderdelen van het vliegtuig, rookpluimen, persoonlijke bezittingen die verspreid over het veld lagen... „Toch kwam het nog steeds niet binnen. Je weet dat het zo is, maar je voelt het niet. Ik denk dat je onbewust ook afschermt voor bepaalde dingen, zoals het gesleep met de lichamen. Bij iedere lijkzak die ik op tv voorbij zag komen, dacht ik: ‘zou hij daarin zitten?’”

