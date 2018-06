25 x onmisbare items voor in je strandtas

De aankomende dagen kunnen we weer zomerse temperaturen verwachten. En aangezien die zonnestralen zó weer kunnen verdwijnen, genieten we ervan zolang het duurt. Maar zo'n dagje in de zon vraagt wel om de nodige voorbereiding. VROUW zet daarom 26 handige items op een rij die zeker niet in je strandtas mogen ontbreken!