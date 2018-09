Warenhuis zet winkeldief te kijk

Onder het motto 'Houd u ook van gratis? Krijg uw voordeel legaal' laat het warenhuis echte winkeldieven zien die door bewakingscamera's in de winkel zijn vastgelegd om reclame te maken voor een nieuwe voordeel-app, zo meldt de Britse krant The Telegraph.

(G)app

Het warenhuis wil laten zien dat het een beter idee is om de app te downloaden en zo voordeel te behalen, dan door direct uit de schappen te gappen.

Video

In een korte video is te zien hoe winkeldieven op heterdaad worden betrapt door de beveiligers van het warenhuis.

Uit humoristische overwegingen – en ook een beetje omwille van de privacy van de dieven in kwestie – kregen de boeven een make-over in cartoon stijl. Alleen hun gezichten zijn bedekt. Verder is wel is te zien hoe zij allerhande moois onder jassen en in tassen laten verdwijnen. En hoe ze vervolgens zelf in een cel verdwijnen.

“We wilden met deze campagne laten zien dat iedereen van voordeeltjes en gratis producten houdt. Klanten die de app `Rewards by Harvey Nichols’ downloaden, worden door ons getrakteerd op de legale manier", legt Shadi Halliwell, group creative & marketing director van Harvey Nichols uit.