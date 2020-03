1200 mondmaskers spoorloos verdwenen uit ziekenhuis

De maskers waren bestemd voor medisch personeel dat in operatiezalen werkt. Ⓒ ANP

SULINGEN - Uit een ziekenhuis in het Nedersaksische Sulingen zijn 1200 mondmaskers verdwenen. Ze zaten verpakt in twintig dozen die waren opgeslagen in een ruimte bij een operatiezaal. De opslag is niet voor iedereen toegankelijk is, zei een politiewoordvoerder maandag.