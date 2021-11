Groep Nederlanders na maand weg uit quarantainehotel: ’Tijd voor een borrel!’

Het was donderdag een onverwacht bericht voor de nog resterende 21 Nederlanders van het reisgezelschap, dat vorige maand op vakantie ging met de bus naar het Italiaanse eiland, en na een coronabesmetting massaal in quarantaine moest in de plaats Oresto.

Negatief getest

Nu, een krappe maand later, mogen ook de laatste toeristen weg, nadat onlangs al een ander deel van de groep naar huis mocht. „Eigenlijk was het heel verrassend”, zegt René van der Pluijm, een van de reizigers. „We zijn in de ochtend getest, en om half vier kregen we ineens bericht dat we allemaal negatief waren. We mochten weg, eigenlijk móesten. Snel de koffers pakken, want een half uur later stond onze bus al klaar.”

Het gezelschap – met veel oudere vakantiegangers, van wie meerderen in de tachtig – reed spoorslags naar een ander hotel in Oresto, waar iedereen eindelijk ook weer bij elkaar kon zitten om ook lijfelijk na te praten over alles wat er was gebeurd. „We hebben samen gegeten, en natuurlijk dachten we allemaal: tijd voor een goede borrel!”, vertelde de 69-jarige Rijswijker opgelucht.

Terugreis

Vrijdag vertrekt de bus, om zo per boot via de Middellandse Zee over te gaan naar Frankrijk. Daarna reist de groep verder door Europa naar het noorden, naar het plaatsje Zeeland in Brabant, waar iedereen was opgestapt. „Zondag in de loop van de middag komen we daar aan.”

Het reisgezelschap trok veel aandacht met zijn verblijf in het hotel, dat veel weg had van een troosteloos Oost-Europees kantoorpand. „Het is hier nog slechter dan in een gevangenis, daar word je tenminste nog gelucht, kun je sporten en heb je andere faciliteiten”, zei Van der Pluijm destijds.

Quarantaine

Ze waren medio oktober met de bus naar Italië gegaan, om te genieten van een welverdiende vakantie op Corsica en Sardinië. Tot ineens een van de personen Covid bleek te hebben en iedereen in quarantaine moest. Het begin van een lang gedwongen verblijf in de kamers van het grauwe onderkomen, dat nu eindelijk voorbij is. „De sfeer is uitgelaten”, besluit Van der Pluijm.