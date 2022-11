Premium Het beste van De Telegraaf

Zr.Ms. Tromp NAVO-vlaggenschip in Oostzee: ’Eerste klap niet van ons’

Amsterdam - Vlaggenschip Moskva naar de kelder, onderzeese ontploffingen bij de Nord Stream-pijpleidingen, graanschepen geblokkeerd en kamikaze-waterdrones die de Zwarte Zeevloot besluipen. De oorlog in Oekraïne is een landoorlog, maar een belangrijk deel van het geopolitieke schaakbord ligt op het water. „Provoceren is het laatste dat we willen.”