Politie zoekt vermiste baby Tuana uit Maastricht

Het meisje, Tuana Remmers, moet op bevel van de rechtbank uit huis worden geplaatst. Op 22 oktober werd er aangifte gedaan van vermissing.

De politie begon een onderzoek naar de verblijfplaats en roept nu de hulp in van het publiek. De politie maakt zich ernstige zorgen om het welzijn van de baby. De politie vraagt mensen contact op te nemen als ze weten waar het kindje is. „Snel en gericht handelen is genoodzaakt”, stelt de politie.