Excuses voor gedwongen plassen op straat

Judith Masselink van de Centrum Apotheek erkent tegenover de Twentsche Courant Tubantia dat er een beoordelingsfout is gemaakt. Het "interne toiletbeleid" zal opnieuw worden bekeken naar aanleiding van het incident.

Probleem

Ook de KNMP spreekt van "een probleem waar we als beroepsgroep nog eens goed naar moeten kijken". Volgens een woordvoerder van brancheorganisatie voor apothekers is er geen wetgeving over en zegt de beroepscode er evenmin iets over: ,,Iedereen weet dat dit ook in winkels nog wel eens een probleem is. Maar een apotheek maakt deel uit van de gezondheidsketen, dus dat maakt de beschikbaarheid van een toilet nog belangrijker."

De woordvoerder van de KNMP weet niet precies hoeveel apotheken een bezoekerswc hebben: ,,We weten wel, dat die er vaak gewoon niet zijn, zeker niet in kleine vestigingen. Soms is het heel lastig en duur om alsnog een toilet aan te brengen."