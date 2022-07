Politie bevrijdt kind van 16 maanden uit auto Amstelveen

De moeder van de dreumes had per ongeluk de deur van de auto in het slot gegooid en kon de deur niet meer openen omdat de sleutels in de auto lagen.

Agenten moesten snel handelen omdat de temperatuur in een afgesloten auto snel kan oplopen. „Met drie slagen van een koevoet konden we de ruit inslaan”, vertelt een agent op Instagram. Het kind is door ambulancepersoneel nagekeken en maakt het goed.