Complotdenker Micha Kat opgepakt in Noord-Ierland

Op zaterdag 7 augustus moet Kat voor de rechter verschijnen in Noord-Ierland, die dan bepaalt of hij wordt overgeleverd naar Nederland. Kat moet in Nederland een celstraf uitzitten van zes maanden vanwege een eerdere veroordeling voor smaad en laster.

De complotdenker wordt in Nederland gezocht voor het beledigen en bedreigen van meerdere mensen, onder wie RIVM-directeur Jaap van Dissel. Dat gebeurde via filmpjes op het onlineplatform Red Pill Journal, die hij samen met Wouter Raatgever en Joost Knevel maakte. Er gaan ongefundeerde complottheorieën rond waarin de RIVM-bestuurder en de burgemeester van Bodegraven beschuldigd worden van satanische pedoterreur.

Begin juli heeft de rechtbank de drie complotdenkers opgelegd per direct te stoppen met hun beschuldigende verhalen. Medemaker Wouter Raatgever is eind juni veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk, voor het verspreiden van de opruiende en bedreigende filmpjes. De derde complotdenker waar de gemeente Bodegraven-Reeuwijk naar op zoek is, oud-Bodegraver Joost Knevel, zou net als Kat in het buitenland zitten, en is nog niet aangehouden.

Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland deed onlangs aangifte bij de politie omdat medewerkers van de organisatie worden bedreigd door complotdenkers die lid zijn van de Telegram-groep De Bataafse Republiek, die opgericht is door Red Pill Journal. In deze groep worden namen van vaccineerders genoemd met de oproep op ze te gaan jagen.

Bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk kon donderdagmiddag vooralsnog niemand reageren.