Noodtoestand in Louisiana om tropische storm Sally

Het National Hurricane Center voorspelt behalve zeer harde wind met snelheden tot 130 kilometer per uur, ook voor hoge zeeën tot ruim 4 meter hoger dan normaal. Daarnaast wordt tot 300 millimeter regen verwacht met kans op nieuwe overstromingen aan de Amerikaanse zuidkust.

Florida moet als eerste rekening houden met wateroverlast. Voor de staten Louisiana en Alabama wordt verwacht dat de storm in de nacht van maandag op dinsdag aan land gaat.

Zoals het er nu naar uitziet bereikt Sally niet de kracht van orkaan Laura, die van de op een na hoogste categorie (4) was en waarbij windsnelheden tot 240 kilometer werden gemeten. Laura hield in augustus huis in de regio en richtte voor 10 miljard schade in vooral Louisiana en Texas. Zeker vijftien mensen kwamen om.