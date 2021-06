Hongarije verbiedt ’promotie’ homoseksualiteit

Ⓒ Peter Hilz

BOEDAPEST - Het Hongaarse parlement heeft een wet aangenomen die jongeren moet ’beschermen’ tegen informatie over homoseksualiteit en geslachtsoperaties. Dat betekent in de praktijk dat onderwijs over die onderwerpen in de ban wordt gedaan. Mensenrechtenorganisaties hebben kritiek geuit op de wetgeving, die ze vergelijken met het Russische verbod op „homopropaganda.”