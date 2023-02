Man (18) uit Wateringen aangehouden voor bedreiging school in Rijswijk

Leerlingen en ouders lazen zaterdagavond in het communicatieportaal van de school een bericht dat via het account van een medeleerling was verzonden waarin de school en leerlingen worden bedreigd. De politie kon zondagmorgen nog niets zeggen over de inhoud van de bedreiging.

Bekijk ook: School schietpartij VS was gewaarschuwd dat zesjarige wapen bij zich had

Volgens nieuwssite Regio15, die uit het bericht citeerde, kondigt de afzender aan at hij maandag leerlingen, ouders en docenten wil neerschieten en zichzelf vervolgens van het leven beroven. Ook zouden er foto’s van dozen met vuurwapens bij het bericht zitten.

De school heeft forensische IT-experts ingeschakeld om het account te onderzoeken waar de bedreiging vandaan is gekomen, zegt voorzitter Ewald van Vliet van Lucas Onderwijs, waar de school onder valt. Zondagmiddag hoopt de school meer te weten. Volgens de vader van de verdachte is zijn account gehackt, meldt het AD. De politie kijkt ook of hier sprake van kan zijn geweest.

Volgens Van Vliet bestaat er nu geen dreiging. „Er is geen enkele aanleiding voor zorgen over de veiligheid van de school.”

De verdachte zit vast op het politiebureau voor verhoor. Zijn rol bij de bedreiging wordt onderzocht. In de woning van de 18-jarige werden geen wapens aangetroffen, meldt de politie.