’Volleerd rechercheur’ lokt fietsdieven in de val

Video

'Verwonderlijk dat Nederland zo achteraan loopt met vaccinatie’

In elk land in de Europese Unie is het inenten begonnen, maar Nederland blijft achter. Hier wordt gestart met vaccineren op 8 januari. Voormalig RIVM-directeur Roel Coutinho noemt de vaccinatiestrategie in ons land beschamend. Viroloog Ab Osterhaus is het met hem eens.