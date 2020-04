Bespuugde agent en boa mogen zich bij klachten laten testen

Mensen die het aan de stok hebben met de politie, doen zich de laatste tijd geregeld voor als coronapatiënt om agenten, conducteurs of handhavers angst aan te jagen. En met succes. Agenten die zogenoemde coronaspugers of -hoesters op hun pad vonden, dringen al geruime tijd aan op uitsluitsel of ze het virus inderdaad hebben opgelopen. Maar de schaarse tests werden lang gereserveerd voor ernstig zieke patiënten en ziekenhuispersoneel.

Nu Nederland vaker gaat testen, komen ook agenten en boa’s in aanmerking, laat het ministerie van Justitie en Veiligheid weten. Die laatsten moeten nog wel even wachten tot dat is afgesproken met de GGD.

De politie mag binnenkort ook slijm gaan afnemen van mensen die zich hieraan bezondigen, als het aan justitieminister Ferd Grapperhaus ligt. Zo weten hun slachtoffers of ze zich inderdaad zorgen moeten maken. De Tweede en Eerste Kamer moeten daarmee nog wel instemmen.