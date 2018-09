Gezegend op reis

Pastoor H. de Jong van de St. Paulusparochie in het Achterhoekse Groenlo hield zondag een speciale vakantieviering, waarbij de voorganger niet alleen de kerkgangers een extra zegening gaf om veilig op vakantiereis te kunnen gaan, maar na afloop ook de voertuigen op het plein voor de Calixtusbasiliek van zijn zegen voorzag voor een behouden reis.

,,Vorig jaar hebben we dat voor het eerst gedaan”, zegt André Keupers van het parochiebestuur. ,,Daar was toen zoveel belangstelling voor dat we dit jaar hebben besloten om opnieuw zo’n vakantieviering te houden.”