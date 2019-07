’Straks wéér veel onweer in zuiden’

De buien trokken grofweg tussen 07.00 en 08.00 uur over ons land. Onder meer op diverse Brabantse plaatsen en in Den Haag is er zaterdagochtend veel regen gevallen, blijkt uit radarbeelden.

„Het is nu weer even minder, maar over een paar uur leeft het weer op”, verwacht weerman Michiel Severin van Weerplaza. „Zodra de temperaturen oplopen, komt er weer meer energie. Vanmiddag en vanavond zullen de onweersbuien over dezelfde provincies trekken:, Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en een stukje van Zuid-Holland.”

In korte tijd kan er veel regen vallen. Dat kan wateroverlast geven, „omdat de buien dezelfde route volgen. De ene is nog niet weg, of de volgde trekt over. Tientallen millimeters zijn mogelijk”, aldus Severin. Straten kunnen bijvoorbeeld even onderlopen omdat de riolering het water niet aankan, of in tunneltjes kan water blijven staan, verwacht Severin.

Ook kan het hagelen en een enkele keer zijn er windstoten. Het KNMI bevestigt de bevindingen van Weerplaza en verwacht ’veel regen in korte tijd’.

Bekijk hier live het onweer (scroll in de radar naar beneden):

Bij de ’stevige onweersbuien’ van vanmiddag en vanavond kunnen windstoten voorkomen van circa 60 km per uur. Het KNMI heeft code geel afgegeven.

Veel Nederlanders lijken niet te malen om het onweer. Dat is na de hitte een welkome verfrissing.