Gemengde gevoelens bij Luiten

"Ik begon de vierde ronde met twee slagen achterstand op Daniël Brooks en er was dus nog alle kans om het toernooi te winnen”, vervolgde hij. "De laatste dag ging het de eerste negen holes alleen niet vanzelf op deze lastige baan. Ik was een paar holes net uit positie en dan weet je dat je moet gaan knokken voor je par.”

Na drie bogeys en een birdie op de eerste negen holes produceerde Luiten op de tweede negen twee birdies. „Het was jammer dat ik op vijftien en zestien niet meer profiteerde van goede slagen, want dat had het verschil nog kunnen maken. Ik heb een beetje gemengde gevoelens over gehouden aan deze week. Het is nog steeds niet gelukt om vier goede rondes te spelen, maar als je na de eerste dag buiten de top-100 staat en je eindigt als vierde, dan heb je ook wel heel veel goed gedaan.”

Luiten vertrekt maandag met het nodige zakgeld (ruim anderhalve ton aan prijzengeld) naar St. Andrews waar donderdag het befaamde Brits Open begint. „De komende dagen ga ik niet te gek doen. Ik ken de Old Course goed, dus ik ga zeker geen 36 holes per dag spelen. Uitgerust aan de start van het toernooi staan is ook heel erg belangrijk. Ik zal wel wat meer focus op het putten leggen, want dat wordt erg belangrijk. Verder zijn het gewoon de normale routines en hopen we weer op een goede week.”