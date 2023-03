Premium Het beste van De Telegraaf

Wetenschapper ontdekt hoe je een leugenaar altijd ontmaskert: ’Je hoeft maar op één ding te letten’

Door Cedric Lagast Kopieer naar clipboard

Joran van der Sloot werd ooit in een tv-programma van ’Terror Jaap’ onderworpen aan een leugendetector over de verdwijning van Natalee Holloway. Ⓒ Still

„Een leugen achterhalen, dat is nog nooit zo makkelijk geweest.” Volgens onderzoek van de Vlaamse wetenschapper Bruno Verschuere, is er namelijk één signaal waardoor een leugenaar altijd door de mand valt. „Vergeet alles wat je weet over leugenaars. Er is maar één ding waar je op moet letten.”