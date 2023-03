Wetenschapper onthult : ’Iemand op een leugen betrappen, is heel gemakkelijk’

„Er zijn in het verleden al verschillende wetenschappelijke studies gepubliceerd die proberen te onderzoeken hoe je de leugen van de waarheid kunt onderscheiden”, zegt Bruno Verschuere. De Belgische professor en hoofddocent forensische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam onderzoekt al jaren waarom mensen liegen, en hoe je kan weten wanneer ze niet de waarheid vertellen.

„Al die onderzoeken schoven verschillende signalen naar voren die je in staat moeten stellen om het te zien als iemand liegt. Is iemand emotioneel? Stelt iemand zich overtuigend op? Kan je het zien aan zijn blik? Aan de lichaamstaal? Maar van al die signalen is er geen enkele die consistent kan aantonen dat iemand liegt. Uit ons onderzoek blijkt dat er maar één factor is die dat wel altijd verklapt: de mate waarin iemand veel details kan vertellen.”

Examenvragen stelen

Twee jaar lang onderzocht Verschuere samen met negen andere wetenschappers of de manier waarop iemand iets vertelt, kan aantonen of die persoon liegt. Meer dan 1.400 mensen werden ondervraagd, en hun antwoorden werden geanalyseerd. „Een groep studenten werd bijvoorbeeld in tweeën opgesplitst”, vertelt hij. „Eén deel van de studenten moest de examenvragen stelen uit het postvakje van een professor. De andere groep maakte gewoon een wandeling. Achteraf moesten ze allemaal vertellen dat ze gingen wandelen.”

„Hun antwoorden werden op verschillende manieren geanalyseerd. Het leek alsof we op geen enkele manier foutloos de leugenaars konden ontdekken door er gewoon mee te praten. Tot we analyseerden wie van hen zeer gedetailleerd vertelde. Zij die het meest uitgebreid vertelden over de wandeling, bleken de waarheid te spreken. Vergeet alles wat je denkt te weten over leugenaars. Je hoeft alleen maar te kijken hoe gedetailleerd iemand iets vertelt.”

Een leugenaar die over een gebeurtenis uit het verleden moet praten, houdt het graag beknopt. „Enerzijds omdat hij er niet bij was. Hij kent de details niet. Maar anderzijds ook omdat hij beseft dat als hij veel details geeft, het risico groter wordt dat hij betrapt wordt. De details die je vertelt, kunnen gecontroleerd worden.”

Aanames

Het onderzoek van Verschuere verscheen deze week in het toonaangevende tijdschrift Nature Human Behaviour. „Het onderzoek zet een aantal aannames binnen de wetenschap op zijn kop”, zegt Verschuere. „Onderzoek dat hierop voortbouwt, zal praktische toepassingen kunnen opleveren”, meent Verschuere. Hij is als wetenschapper zeer kritisch voor de polygraaf, of de leugendetector, die in België door politie en justitie gebruikt wordt.

„Een kant-en-klare tool is er nog niet. Maar dit onderzoek zal de politie op termijn misschien kunnen helpen bij het ondervragen van verdachten, om te achterhalen of ze liegen.”