Mondkapjes en looproutes bij heropening scholen

Dat blijkt uit de praktische richtlijnen die minister Slob (Onderwijs) heeft opgesteld.

In de groepen 4, 5 en 6 geldt het dringende advies om groepjes van 5 kinderen te maken. In groepen 7 en en 8 moeten dat kleinere koppels worden. Buitenspelen dient alleen per klas te gebeuren.

Het beperken van de groepen is één van de manieren om de basisscholen veilig te kunnen heropenen. Verder dienen ouders bij halen en brengen buiten de school te blijven, zoals voor de schoolsluiting ook al de praktijk was. Daarbij moeten de ouders ook een mondkapje dragen. Leerlingen van groep 7 en 8 komen zo veel mogelijk zelf naar school.

Onderwijspersoneel moet onderling afstand houden en kan bij de hoogste groepen ’desgewenst’ een mondkapje of gezichtsscherm dragen. Scholen krijgen verder het ’dringende advies’ om leerlingen van groep 7 en 8 een mondkapje te laten dragen buiten de klas. „Waar mogelijk worden in de school looproutes met eenrichtingsverkeer gemaakt.”

De risico’s op besmetting bij de heropening van de scholen zijn ’beperkt’, zegt Slob. „Tegelijkertijd snap ik ook dat er leraren zijn die zich zorgen maken om hun gezondheid. Daarom nemen we extra maatregelen om verspreiding te voorkomen.”

Personeelsleden en leerlingen die in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus moeten 5 dagen in quarantaine. Bij een negatieve test kunnen ze weer terug de klas in. Weigeren ze die test, dan moeten ze nog vijf dagen langer in isolatie.

De inzet van sneltesten voor docenten begint bij de heropening eerst mondjesmaat. „De inzet is om binnen drie maanden een landelijk aanbod van sneltesten voor leraren te realiseren”, belooft de bewindsman.