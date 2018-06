Gewonde vrouw brand Veenendaal overleden

De vrouw had ernstige brandwonden. Ze werd door brandweerlieden uit de woning gehaald en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De brand woedde in een woning op de derde verdieping van een flat aan het Prins Willem-Alexanderpark. De woning erboven werd ontruimd. De andere bewoners van de flat hoefden hun huis niet uit.

De brand werd even voor 03.00 uur gemeld en was volgens de veiligheidsregio snel onder controle. De oorzaak is nog onduidelijk.