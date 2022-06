Schietparij in Zwijndrecht: ’Alle betrokkenen direct vertrokken’

Buitenland

Agent die hielp na schietpartij Uvalde ontslagen wegens openbaar dronkenschap

Een politieagent die versterking kwam bieden aan de rouwende gemeenschap in Uvalde na de schietpartij in een basisschool, is op staande voet ontslagen. De man was tijdens zijn opdracht „zo dronken dat hij een gevaar voor zichzelf en voor anderen was”, schrijft Newsweek.