Schietpartij Den Haag: twee gewonden

De slachtoffers werden vlak voor 5.00 uur liggend op straat aangetroffen in de Herenstraat, in het centrum van de stad. Of ze hier ook daadwerkelijk zijn beschoten weet de politie niet. Ook is onduidelijk of mensen getuige zijn geweest van het schietincident.

De politiehelikopter is uitgerukt om op zoek te gaan naar de verdachte of verdachten.