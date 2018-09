Dat schrijft de Volkskrant zaterdag. Een onderzoek door onafhankelijke deskundigen in opdracht van de inspectie Veiligheid en Justitie is pas volgend jaar afgerond. Tot die tijd wordt de greep niet verboden.

De nekklem is in opspraak sinds de dood van Mitch Henriquez die eind juni in het Zuiderpark in Den Haag in zo'n klem werd overmeesterd en later overleed.