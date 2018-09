,,Ik wil haar nog eens zien!''

Lees hier deel 1

,,Het bovenste roerbevestigingspunt van de Blaze maakt water. Niets dat gedaan wordt om het te stoppen werkt. De natuur en de golven lijken het te winnen van techniek.

,,Wat nu?’’, zegt Lucas tegen Robi.

,,Terugvaren naar New York is in ieder geval geen optie’’, antwoordt die. ,,Als we omkeren moeten we schuin tegen de wind in terug. Dan worden de krachten op het roer nòg veel groter, dan kan het ieder moment uitbreken.’’

Eindeloze depressies

Ze besluiten de koers te verleggen, naar de Azoren. Die eilandengroep, weliswaar nog duizenden kilometers in zuidoostelijke richting, is met deze voordewindse wind aan te lopen zonder dat er extra krachten op het roer komen te staan, is de inschatting. Dat lijkt hun beste kans. Bovendien ontlopen ze op een zuidelijker koers de Atlantische depressies die eindeloos van west naar oost over de oceaan wervelen.

Oud zeemansgebruik voor noodsituaties

Ze leggen een knoop in de Nederlandse vlag die wappert aan de achterstag, een oud zeemansgebruik en een teken dat ze hulp nodig hebben. Kort daarop fixeren ze het roer helemaal, zodat het niet meer beweegt en niet meer functioneert. Om toch nog een manier te hebben de boot te sturen maken ze een constructie met een sleepzak.

Onderste lagerhuis begint nu ook

Het geluid blijft aanwezig en het water welt meer en meer op uit de lasnaden bij het lager. In de namiddag van vrijdag 31 maart, anderhalve dag na de ontdekking, wordt de beweging zo groot dat nu ook het onderste lagerhuis van het roer begint mee te geven. Verbijsterd constateert de bemanning dat alles wat ze proberen geen effect heeft.

De natuur dreigt te winnen

Dit is natuur tegen techniek - en de natuur dreigt te winnen. Techniek helpt hen aan de ene kant; zo is de plaatsbepaling van de Blaze boven iedere twijfel verheven vanwege een Navstar 2000 satellietsysteem aan boord, een van de eerste GPS-systemen voor particulieren. Tegelijkertijd laat techniek de bemanning genadeloos in de steek. Het lager lekt, de boot maakt water, de Blaze dreigt te zinken.

Is het bereik van de marifoon groot genoeg?

,,Zullen we een ,pan-pan’ uitsturen?’’, vraagt Robi aan schipper Lucas. Die stemt daarmee in. Een pan-pan is een boodschap over de marifoon die schepen vertelt dat een schip in de nabijheid in de problemen is. Het bereik van de marifoon is circa vijftig kilometer.

'Mayday!' is vooral uit films

Er is maar één marifoonboodschap die zwaarwegender is: het bekende ,Mayday Mayday Mayday!’, wat aangeeft dat de boot in acute nood verkeert en zinkt of bijna zinkt. Zo´n oproep heeft geen van de opvarenden ooit meegemaakt, dat kennen ze alleen uit verhalen en films.

In enkele uren kritiek

In de uren erna wordt de koers weer verlegd, het heeft nu geen zin meer door te varen richting de Azoren. De boot maakt nu water en als het lekken in dit tempo doorgaat, zal binnen uren de situatie kritiek worden. ,,We moeten zo snel mogelijk naar een plaats waar meer scheepvaartverkeer is’’, zegt Lucas.

De oceaan blijft leeg

Robi is het met hem eens; het stuk van de oceaan waar ze nu varen is leeg. Noordelijker loopt de vaarroute die de meeste beroepsschepen nemen tussen Europa en Noord-Amerika. Hopelijk is daar hulp, zijn daar schepen. Iedere twintig minuten wordt er nu gepompt, iedere twintig minuten wordt een ,Pan-pan’ uitgezonden. Er komt geen antwoord, de oceaan is leeg en de marifoon stil.

Vervallen in passiviteit

Lucas en Robi zijn de afgelopen twee dagen drukker dan ooit geweest. Aanvankelijk helpen de andere bemanningsleden nog mee. Maar als de boot eenmaal op koers ligt valt er voor hen niet veel meer te doen.

Kees luistert naar zijn Walkman

Bemanningslid Kees van Zanten is al lang geleden vertrokken naar beneden en ligt met zijn walkman in zijn kooi, teruggetrokken in zijn eigen cocon, luisterend naar muziek, weg van de wereld van gevaar. Kees vertoont zich niet meer aan dek.

Wanhopig bij de kaartentafel

De kok Alwin ondertussen, normaal de vrolijkste en meest extroverte van het gezelschap, kan steeds slechter omgaan met de groeiende onzekerheid. Als het voor iedereen duidelijk is geworden hoe acuut de nood is, staat hij een moment wanhopig bij de kaartentafel.

,,Ik wil haar nog zien!''

Alwin is in paniek, wil terug, wil zijn vriendin in Nederland nog eens zien. ,,Had ik dit maar nooit gedaan!’’, zegt hij tegen niemand in het bijzonder. ,,Ik wil hier helemaal niet zijn!´´.

Het is hun schuld

Maar het is niet alleen maar wanhoop in Alwin z´n houding. Er is het onuitgesproken verwijt van hem en Kees en Daan dat de twee andere mannen, Robi en Lucas, hen in de problemen hebben gebracht. Zìj hebben hen in dit avontuur gestort, het is hùn schuld. Niemand uit de beschuldigingen maar iedereen voelt het.

