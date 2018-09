Zorgeloosheid na vertrek ineens verstoord

,,Na de ontdekking van het losse roerbevestigingspunt kruipt schipper Lucas weer terug naar het dek. Hij begint te overleggen met Lucas. Wat te doen? Als dit verdergaat breekt het roer af en zinkt het schip. Tot dusver was de reis bijna vlekkeloos verlopen en dan nu dit.

Overleg in café de Zeevaart

Het avontuur was maanden eerder begonnen met een advertentie in de Telegraaf om bemanningsleden te werven. Velen hadden gereageerd. Wie had er nu geen zin in een oceaanoversteek, de droom van iedere zeiler? De selectiegesprekken vonden plaats in café de Zeevaart, vlakbij het centraal station van Amsterdam. Vier mensen werden uitgekozen.

Een vrolijke kok komt erbij

De rustige en observerende Kees van Zanten uit Rotterdam werd co-navigator, als backup voor Robi. De vrolijke en avontuurlijke Alwin Brouwer uit Amersfoort, die met zijn vriendin woonde op een klassiek jacht, mocht als kok aan het werk. Daan Mulder uit Enkhuizen was een ervaren watersporter, woonde ook aan boord van een boot, en kon als allrounder overal inspringen.

De enige vrouw aan boord

En tenslotte Elise van der Vliet uit Zwolle, de enige vrouw. Zij was een enthousiaste zeilinstructrice en maakte indruk op Lucas met haar opmerkingen over hoe mensen horen samen te werken op zee. Allen hadden zeilervaring, hoewel niet altijd op zee. Niemand had eerder de Atlantische Oceaan overgestoken.

Wat een droombegin

Op 26 maart waren ze uitgevaren uit New York. Het was koud geweest, een paar dagen eerder had het nog gevroren. Ze hadden de boot nog niet meegemaakt onder zeil, maar die bleek zich prima te gedragen. Blaze zeilde strak en reageerde snel. Op de tweede dag stak er een zuidwestelijke wind op, kracht vier tot vijf. Ze hesen de spinaker. Met bijna twintig kilometer per uur scheurden ze, bij een blauwe hemel, door het donkere water. Iedereen zat te genieten, wat een droombegin van een reis.

Optimistische stemming

De wind wakkerde steeds verder aan en twee dagen later zaten ze in een zware zee met uitschieters tot windkracht 9. Ze maakten een moeilijke uitwijkmanoeuvre voor een vrachtvaarder die ze pas op het laatste moment zagen. De boot sloeg door enorme rukwinden enkele malen plat. De dag daarna ging het weer beter en nam de wind weer iets af. Er was ondanks het zware weer een optimistische stemming aan boord.

Totdat ineens dat geluid opduikt

Tot nu toe, nu ineens dat geluid opduikt. Lucas en Robi lichten voorzichtig de andere bemanningsleden in. Ze horen het aan zonder al te veel zichtbare emotie. Er is ook nog niets te zien en er komt nog geen water in de boot – het probleem waarover Robi en Lucas spreken lijkt bijna abstract.

Behuizing van lagerhuis de oorzaak?

Daarna gaan de schipper en co-schipper met hulp van een paar bemanningsleden aan het werk. Enkele bouten voor de behuizing van het lagerhuis worden verwisseld. Mogelijk heeft het lagerhuis niet goed vastgezeten in het dek en is dat de oorzaak. De speling vermindert er niet door.

De pomp moet aan

Met lijnen wordt enkele uren later de roerconstructie gefixeerd. Maar de krachten die er op het twee meter diepstekende roer komen zijn te groot, na korte tijd piept alles weer als nooit tevoren. Het metaal wordt opgetild door de kracht van het roer dat meebeweegt op de oceaan. Het begint nu ook rond de naden bij het lager licht te lekken. Om het binnenkomende water weer uit de boot te krijgen moet de pomp incidenteel aan.

Terugvaren is geen optie

,,Wat nu?’’, zegt Lucas tegen Robi.

,,Terugvaren naar New York is in ieder geval geen optie’’, antwoordt die. ,,Als we omkeren moeten we schuin tegen de wind in terug. Dan worden de krachten op het roer nòg veel groter, dan kan het ieder moment uitbreken.’’

Weg van die wervelende depressies

Ze besluiten de koers te verleggen, naar de Azoren. Die eilandengroep, weliswaar nog duizenden kilometer in zuidoostelijke richting, is met deze voordewindse koers aan te lopen zonder dat er extra krachten op het roer komen te staan, is de inschatting. Dat lijkt hun beste kans. Bovendien ontlopen ze op een zuidelijker koers de Atlantische depressies die eindeloos van west naar oost over de oceaan wervelen.

Lees hier deel 3