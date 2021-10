Premium Het beste van De Telegraaf

Klok verzetten blijft omstreden Discussie over zomertijd laait weer op: ’Bioritme uit balans’

Door Silvan Schoonhoven Kopieer naar clipboard

De tegenstanders hadden zich er al op verheugd: 2021 zou het laatste jaar zijn dat we de klok in de lente een uur vooruit zetten en in de herfst weer terug. Inmiddels is duidelijk dat zomer- en wintertijd voorlopig nog niet worden geschrapt. Het gesol met de klok is ingewikkeld, maar afschaffen blijkt nóg complexer. „Zó frustrerend.”