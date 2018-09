GroenLinks: geen uitstel maar stop schaliegas

Van Tongeren: „In 2010 dachten olie- en gasbedrijven dat ze stilletjes konden beginnen met fracken naar schaliegas in Brabant. Op mijn initiatief heeft de Kamer toen een hoorzitting gehouden over de gevaren van schaliegas; dat leidde tot een tijdelijk stop. Inmiddels zijn de VNG, het IPO, de Unie van Waterschappen, drinkwaterbedrijven, 246 gemeentes en negen provincies tegen schaliegas.” Ze roept de PvdA-bewindslieden ertoe op binnen het kabinet een stop op schaliegas af te dwingen.

PvdA-Kamerlid Jan Vos laat weten dat „boring naar schaliegas alleen kan als het veilig is, nu dus niet.” Vos vindt het ook verstandig om eventuele onderzoeksboringen niet aan commerciële bedrijven over te laten. Verder wil hij dat Nederland op volle kracht doorgaat met groene energie uit zon, wind en aardwarmte.

Duurzaam

SP-Kamerlid Eric Smaling vindt het fijn dat er vijf jaar een moratorium op schaliegas komt. Hij wil ook niet dat er proefboringen plaatsvinden. Zijn motie daarover werd breed gesteund in de Kamer. Ook het CDA vindt het goed dat de plannen in de ijskast staan.

ChristenUnie wil dat er in het Energierapport een keuze voor duurzame energie wordt gemaakt. Kamerlid Carla Dik-Faber noemt het goed nieuws dat de proefboringen in de Noordoostpolder en Boxtel van de baan zijn. Tegelijkertijd is ze teleurgesteld dat schaliegas nog steeds als serieuze optie wordt gezien. „Wij willen een definitieve keuze voor duurzaam en zo snel mogelijk naar een schone en fossielvrije energievoorziening. Schaliegas als energiebron zorgt voor vervuiling van het milieu en heeft risico's voor de volksgezondheid, bijvoorbeeld door vervuiling van het drinkwater.”