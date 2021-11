Tientallen overtredingen in weekend bij controle horeca Amsterdam

Volgens een woordvoerder van de burgemeester zijn er ’meer dan 300 controles’ uitgevoerd en zijn daarbij ’tientallen overtredingen’ geconstateerd waarbij de check van het coronatoegangsbewijs niet op orde bleek. Omdat er niet om een coronapas werd gevraagd of doordat de check niet juist werd uitgevoerd. Bijvoorbeeld omdat de QR-code niet met een ID-bewijs werd vergeleken, of de blokjes-code niet werd gescand.

De gemeente is nu alle geconstateerde overtredingen aan het inventariseren. „Per overtreding moet bekeken worden of de constatering juist is gedaan en welke sanctie erop volgt”, klinkt het.

Burgemeester Halsema kondigde afgelopen weekend verscherpte controles aan. Onder meer D66-Kamerlid Jan Paternotte legde haar eerder die dag het vuur aan de schenen. „Amsterdam heeft welgeteld 0 - oftewel: geen enkele - boete uitgedeeld voor niet handhaven coronachecks”, schreef hij op Twitter. „Terwijl in de hoofdstad de vaccinatiegraad laag is en de ziekenhuizen volstromen. Als je maatregelen niet handhaaft, dan zijn ze niet effectief.”

Handhavingsstrategie

Dat schoot Halsema in het verkeerde keelgat. „Ik heb langzaam maar zeker wel mijn buik vol van Kamerleden die iets roepen zonder even hun licht op te komen steken. Wij volgen het landelijk beleid. Overal in Nederland geldt precies dezelfde handhavingsstrategie”, zei ze tegen AT5 en repte over ’makkelijke kritiek’. „Ik zou zeggen: kom eens langs, kom eens praten. Dan hoor je met welke schaarste wij te maken hebben en waar de verantwoordelijkheid van de horeca zelf ligt.”

De burgemeester liet eerder al weten over onvoldoende handhaving te beschikken om naleving van de coronapas te controleren.

De Amsterdamse horeca is niet ontevreden over het afgelopen weekend. „Van gasten horen we dat er aan de deur scherper gecontroleerd is”, zegt Pim Evers van de Amsterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland.

Al zou het wel goed zijn, als de gemeente de handhavers beter instrueert, oppert hij. „Als er aan de deur niet wordt gevraagd om een QR-code betekent niet dat er niet gecontroleerd wordt. Gasten mogen ook eerst naar hun tafel worden gebracht en daar pas om een QR-code worden gevraagd. Daardoor ontstaat er soms tussen een handhaver en een ondernemer een discussie.” Handhavers mogen zelf de zaak niet in om gasten te controleren op een coronapas.

Viroloog Bert Niesters vindt dat er nog meer mag gebeuren om de besmettingscijfers in te dammen.