Cao rijksambtenaren kost 2 miljard

Er is weken vergaderend. Afgelopen nacht werd het nog half vier, aldus de „ontzettend blije” bewindsman. Hij noemde de onderhandelingen „ongebruikelijk”, omdat er aan één tafel cao's èn pensioenen ter tafel kwamen.

Het geld komt deels in september, en dan vanaf 1 januari 2016 naar de mensen toe. In september komt de 500 euro bruto voor iedereen onder deze cao. Niet alleen als goedmakertje omdat iedereen zo lang op de nullijn zat, maar ook als waardering voor overheidspersoneel. „Die waardering was er altijd al, maar die willen we nu ook in de portemonnee laten merken.”

Plasterk noemde het „jammer” dat de FNV niet meewerkte.