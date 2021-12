Premium Het beste van De Telegraaf

Zestig jaar na ’Harmelen’ nog altijd zoekende ’Wie was meisje uit de ramptrein?’

Door Eric Roeske Kopieer naar clipboard

Andre overleefde in 1962 de treinramp in Harmelen en bevrijdde ook een 10-jarig meisje uit de trein en hoopt na al die tijd nog iets te horen van of over haar. Ⓒ Menno Bausch

HARMELEN - Nog altijd speelt de treinramp bij Harmelen van maandag 8 januari 1962 een belangrijke rol in het leven van André Smeding. De toen 19-jarige monteur was die ochtend onderweg met de trein van Leeuwarden naar Rotterdam om in Dordrecht reparaties uit te voeren. Om kwart over negen botsten twee treinen in dichte mist frontaal op het traject ter hoogte van Harmelen op elkaar.