’Reissector zit in de hoek waar de klappen vallen’

Op Schiphol zijn nog geen extra maatregelen afgekondigd, maar het aantal reizigers met een mondkapje neemt zienderogen toe. Ⓒ ANP

SCHIPHOL - De lust om te reizen is de Nederlander even ontgaan door de toenemende coronavrees. Het aantal boekingen voor de zomervakantie is met ongeveer de helft teruggelopen ten opzichte van 2019, blijkt uit actuele cijfers van reisbureaus.