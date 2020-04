Minister: brandstichting zendmasten aanval op hulpdiensten

De bekabeling van een zendmast voor mobiele netwerken is zwaar beschadigd geraakt brand. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om brandstichting. Mogelijk is er er een verband met het groeiend protest tegen zendmasten vanwege de uitrol van het 5G-newerk. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het in brand steken van zendmasten is een „aanval op onze hulpdiensten en daarmee onze samenleving”, zegt minister Ferd Grapperhaus van Justitie. „Het is levensgevaarlijk.”