Gps-tracker voor kind: goed idee of belachelijk?

Het is de angst van iedere ouder: een kind dat nergens meer te vinden is. Met de zomermaanden, vakanties en strandbezoekjes in het vooruitzicht schieten hulpmiddelen dan ook als paddenstoelen uit de grond. Zo zijn er polsbandjes te krijgen waarop ouders telefoonnummers kunnen noteren, maar ligt ook de gps-tracker in de winkels. Het blauwwitte toestel bestaat al langer maar wordt, nu veel kinderen aan de aandacht van ouders ontsnappen, volop gepromoot.

Je kunt de gps-tracker heel eenvoudig aan de kleding, riem of rugtas van je kind bevestigen en vervolgens via een app in de gaten houden waar ze zich bevinden. Daarnaast kun je als ouder ook een veilige zone instellen. Als je oogappel deze zone verlaat, dan gaat er een alarm af. Weet je kind zelf de weg naar huis niet meer terug? Ook daar is aan gedacht! Met een knop kunnen ze alarm slaan en telefoneren met ouders.

Omgaan met grenzen

Toch is niet iedereen te spreken over deze uitvinding. Zo vindt de Vlaamse organisatie Child Focus, die zich inzet voor vermiste kinderen, dat ouders hiermee een verkeerde boodschap meegeven aan kinderen. "Je zegt eigenlijk tegen je kind: ik wil je continue in de gaten houden, want je kunt niet voor jezelf zorgen. Daarnaast zal het apparaat in gebouwen en ondergronds waarschijnlijk ook niet werken", zegt woordvoerder Dirk Depover in Het Laatste Nieuws.

Iets waar kindertherapeute Marijke Bisschop het mee eens is. "Je verhoogt het angstgevoel onder ouders en kinderen. Het lijkt alsof de wereld een gevaarlijke plek is waarin je niemand kunt vertrouwen. Je moet kinderen niet controleren maar ze leren omgaan met grenzen. Daarnaast hebben ze ook vrijheid nodig om zich te kunnen ontwikkelen," zegt ze in dezelfde krant

Maak duidelijke afspraken

Wat kun je als ouder dan het beste doen om een oogje in het zeil te houden? "Praten met je kind", vindt Depover in Het Laatste Neuws. "Maak afspraken tot waar ze mogen gaan als ze op de fiets stappen, met vriendjes de straat op gaan of alleen naar de speeltuin vertrekken. Natuurlijk bestaat de kans dat ze het er niet mee eens zijn en toch stiekem verder gaan. Maar dat hoort allemaal bij het opgroeien en daar leren ze van", aldus Depover.

Wat vinden jullie van de gps-tracker? Vinden jullie het een handig hulpmiddel of een verkeerde manier om je kinderen in de gaten te houden? Hoe praat jij met je kind over veiligheid en hoe geef jij het grenzen mee? Ben jij iemand die zich snel ongerust maakt of is jouw kind een 'wegloper' en ben jij je kind wel eens kwijtgeraakt? Praat mee!