Sánchez speelt hoog spel: Spaanse premier verleent gratie aan Catalaanse leiders

Separatistische Catalanen verzamelden zich gisteren voor een protest bij het Liceutheater in Barcelona, waar premier Sánchez sprak. Ⓒ EPA

BARCELONA - De Spaanse premier Sánchez is er klaar voor: vandaag keuren hij en zijn ministerraad in Madrid het plan voor gratieverlening goed waarmee negen Catalaanse leiders in vrijheid worden gesteld. Ze zaten negen tot dertien jaar vast voor de mislukte Catalaanse afscheidingspoging in oktober 2017.