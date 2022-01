Rechter: niet meer inspanning nodig evacuatie Afghaanse gezinnen

De Staat erkent dat drie van de vier gezinnen naar Nederland gehaald moeten worden, de landsadvocaat zei tijdens de zitting begin deze maand dat dit waarschijnlijk binnen een maand zal gebeuren. „Tussen partijen staat niet ter discussie dat de Staat de intentie heeft en zich inspant om personen die daarvoor in aanmerking komen naar Nederland over te brengen. In dit kort geding moet worden beoordeeld of de Staat meer moet doen dan hij (tot) nu doet om eisers - die in levensgevaar verkeren - naar Nederland over te brengen”, aldus de rechter.

Bekijk ook: Afghaanse gezinnen eisen via rechter evacuatie door Nederland

De rechter meent dat „niet of onvoldoende duidelijk is dat de overbrenging naar Nederland” sneller kan. De situatie in Afghanistan is erg onoverzichtelijk sinds de machtsovername door de Taliban afgelopen zomer. Daarnaast hadden niet alle gezinsleden die geëvacueerd moeten worden een paspoort.

Onduidelijkheid

In het geval van het vierde gezin bestond onduidelijkheid over de evacuatie. De vrouw had zich op het vliegveld gemeld voor evacuatie, waar haar duidelijk werd gemaakt dat ze zou worden geregistreerd. Eind november liet de Nederlandse overheid haar weten dat ze toch niet in aanmerking kwam om met haar gezin naar Nederland te komen. De Staat is daarom volgens de rechter niet verplicht om deze familie te evacueren. „Wel is de communicatie met deze familie uiterst ongelukkig verlopen. Daarom geeft de rechter de Staat in overweging om deze familie alsnog de kans te bieden naar Nederland te komen.”

In totaal evacueerde Nederland zo’n 2200 Afghanen die hier asiel hebben aangevraagd. De massale vlucht van Afghanen, ook naar andere Europese landen, kwam afgelopen zomer op gang na de machtsovername door de Taliban. Dat gebeurde toen westerse landen hun troepen uit Afghanistan terugtrokken.