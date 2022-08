Boeren spookrijden op snelweg A7 tussen Drachten en Heerenveen

Met veel voertuigen is de politie naar de A7 gegaan. Daar is geprobeerd de boeren, die langzaam over de snelweg reden, te stoppen door een politieblokkade op te werpen. Bij het zien van die blokkade zijn de trekkers omgekeerd en spookrijdend de andere kant op gegaan. Daar troffen ze echter nog een politieblokkade, waar de trekkers vervolgens via de berm omheen zijn gereden. „Ze hebben echt een zeer gevaarlijke situatie gecreëerd”, stelt een politiewoordvoerder.

Bij Tijnje hebben de trekkers de snelweg uiteindelijk verlaten.

Het is nog niet duidelijk of er bekeuringen zijn uitgedeeld of dat er personen zijn aangehouden.