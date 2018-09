Zaak megadrugslab voor rechter

Hulpdiensten ontdekten na een brandmelding vorig jaar in juli een groot amfetaminelaboratorium in een loods aan de Kooiweg. Een politiewoordvoerder sprak destijds van een lab waarvan de productie ‘bijna op industriële schaal’ lag. Het zou gaan om een van de grootste drugslabs ooit in Nederland aangetroffen.

Bij het zien van de politie vluchtte een van de verdachten met zijn auto naar België. Agenten wisten hem bij Ekeren klem te rijden en aan te houden. Drie anderen klommen het dak op. Twee van hen zijn daar met een hoogwekker vanaf gehaald. Nummer drie probeerde alsnog de benen te nemen en sprong van het dak af. Bij zijn landing brak hij beide enkels.

Ontmantelingsspecialisten van het LFO deden er liefst twee dagen over het laboratorium te ontruimen en af te breken. Chemicaliën lagen in 23 grote tanks en veel jerrycans opgeslagen. In het lab vonden verschillende productieprocessen plaats, zoals het maken van speed en drugsgrondstoffen.

