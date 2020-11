Saudi-Arabië feliciteert Biden

Terwijl andere Arabische landen de Democraat al eerder feliciteerden, had de kroonprins, de feitelijke heerser van het koninkrijk, gezwegen over de nederlaag van president Donald Trump. Trumps Midden-Oostenbeleid en felle oppositie tegen Iran konden op de warme steun van Riyadh rekenen de afgelopen jaren.

De Sloveense premier Janez Janša heeft op zijn beurt Biden en Harris nog altijd niet gefeliciteerd. Hij feliciteerde wel afgelopen woensdag Donald Trump met de overwinning, maar die boodschap bleek voorbarig omdat het op dat moment nog niet duidelijk was wie er had gewonnen.

Melania

Janša twitterde zondag de boodschap dat hij hoopt op vriendschappelijke banden met Washington, welke partij er ook aan de macht is. „De VS is onze strategische partner”, schreef hij ook. Trumps echtgenote Melania (50) is geboren Sloveense. Ze kreeg in 2001 een permanente Amerikaanse verblijfsvergunning.