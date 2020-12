CDA’ers maken elkaar het leven zuur

CDA-ministers Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge. Ⓒ ANP

Volgende week houdt het CDA zijn partijcongres in aanloop naar de verkiezingen van maart volgend jaar. Hugo de Jonge moet de kar trekken, maar ligt wekelijks onder vuur om zijn optreden als minister in coronatijd. Ook binnen zijn eigen CDA wordt hard over hem geoordeeld. Of hebben sommige christendemocraten nog andere motieven?